خبير دولي: المعلومات عن تورط أمريكا بإسقاط طائرة روسية تستوجب تحقيقا دوليا عاجلا

علق أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران على تصريحات المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة التي أكد فيها توافر أدلة دامغة على تورط الولايات المتحدة بإسقاط الطائرة الروسية إيل-76 مؤخرا.

وقال مهران في تعقيب لـRT: "إن ثبوت مثل هذه الاتهامات سيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا "أن من حق روسيا تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمطالبة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة".

وأكد أن ثبوت صحة الاتهامات الروسية بتورط واشنطن بإسقاط الطائرة ومقتل جميع ركابها يعد جريمة حرب تستوجب محاكمة المتورطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الهجوم العمد على طائرة مدنية يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها التي تحمي المدنيين والركاب أثناء النزاعات المسلحة.

وحث مهران الأمم المتحدة على التحرك لوضع حد للصراع في أوكرانيا وإعادة الأطراف لطاولة المفاوضات، مشددا على أن الحل السلمي والحوار هو السبيل الوحيد لتفادي ويلات الحرب وآثارها الوخيمة على المجتمعات والشعوب.

وناشد أستاذ القانون الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة التعامل بحيادية مع الأزمة وبذل أقصى الجهود من أجل إعادة أطراف النزاع إلى طاولة الحوار، كون ذلك هو السبيل الوحيد لتفادي مزيد من الخسائر والدمار في أوكرانيا وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

المصدر: RT