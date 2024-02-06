نيبينزيا: لدينا أدلة دامغة أنه تم إسقاط الطائرة إيل-76 بصاروخ باتريوت وواشنطن شريكة في الجريمة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن لدى روسيا أدلة دامغة على أن الطائرة إيل-76 ​​أسقطت بصاروخ باتريوت، ما يجعل الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عُقدت بطلب من روسيا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا الاتحادية مستعدة لإبلاغ أي منظمة دولية بنتائج التحقيق في تحطم الطائرة إيل-76 وقد أرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية "لم تعلق على هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال، ودعت بنفاق ممثلي كييف إلى القيام بذلك".

وحول قصف القوات الأوكرانية لمخبز في مدينة ليسيتشانسك، وسقوط عشرات القتلى والجرحى، لفت المندوب الروسي إلى أن توقيت واختيار الهدف عند قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمدينة لم يكن عن طريق الصدفة.

وأضاف: "ليس لدينا أدنى شك في أن الهدف وتوقيت الهجوم لم يتم اختيارهما عن طريق الصدفة. تقع المدينة بالقرب من خط التماس القتالي وتتعرض بانتظام لإطلاق النار من مختلف أنواع الأسلحة".

وأوضح أن "هناك عددا قليلا من الأماكن الترفيهية، لقد انتظر النازيون عمدا اللحظة التي تخرج فيها العائلات في نزهة يوم إجازتهم، وهاجموا بوضاعة هذا المكان الذي يكاد الوحيد للترفيه في ليسيتشانسك".

المصدر: تاس