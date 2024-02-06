"حماس" تدين إعلان الأرجنتين نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، إعلان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى مدينة القدس، معتبرة القرار تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام": "ندين بشدة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ونستنكر إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني النازي إلى القدس المحتلة، ونعتبره تعديا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفة لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضا فلسطينية محتلة".

وأضافت "حماس": "ندعو الرئيس الأرجنتيني إلى العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته".

ووصل الرئيس الأرجنتيني إلى إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ توليه منصبه قال إنها "لتقديم الدعم لإسرائيل في مواجهة "إرهاب حماس". وكان في استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي شكره على "دعمه لدولة إسرائيل".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن فور وصوله إلى إسرائيل نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وقدّم ميلي نفسه حليفا سياسيا لإسرائيل، حيث شارك في نوفمبر الماضي، في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس، و"أقسم على تقديم الدعم لليهود وإسرائيل".

وتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر الماضي، خلفا للرئيس ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.

المصدر: RT