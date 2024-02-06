رئيس الأرجنتين يزور إسرائيل لـ"تقديم الدعم بمواجهة إرهاب حماس" (فيديو)

يصل رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب في زيارة قال إنها " تقديم الدعم لإسرائيل في مواجهة "إرهاب حماس".

وفي فيديو تم التقاطه على متن الطائرة، قال ميلي: "سأعرب عن دعمي وتضامني مع إسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي الذي تشنه "حماس" وسأؤكد على حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس".

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי בדרך לישראל: "אביע את תמיכתי והסולידריות שלי עם ישראל מול מתקפת הטרור של חמאס ואדגיש את זכותה הלגיטימית של ישראל להגנה עצמית"@asafroz15pic.twitter.com/lz6Vc5JjyB — החדשות - N12 (@N12News) February 5, 2024

وخلال زيارته، سيلتقي ميلي نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما سيقوم بزيارة إلى حائط المبكى.

يذكر أنه بعد انتخابه أعلن ميلي أن إحدى رحلاته الخارجية المبكرة ستكون إلى إسرائيل، وكرر هذا التصريح الشهر الماضي عندما شارك في حدث يوم ذكرى المحرقة في متحف المحرقة في بوينس آيرس.

المصدر: RT + "جيروزاليم بوست"