القناة 12 الإسرائيلية: الرئيس الأرجنتيني يعلن فور وصوله إلى إسرائيل نقل سفارة بلاده إلى القدس

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن فور وصوله إلى إسرائيل نقل سفارة بلاده إلى القدس.

ووصل الرئيس الأرجنتيني إلى إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء في أول زيارة له منذ توليه منصبه. وكان في استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي شكره على "دعمه لدولة إسرائيل".

ولدى هبوطه في مطار بن غوريون، أعلن ميلي قراره بنقل السفارة الأرجنتينية إلى القدس.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان الرئيس الأرجنتيني عن نيته نقل السفارة إلى القدس. وقال مكتب نتنياهو: "ناقش رئيس الوزراء هذا الأمر مع الرئيس ميلاي بعد انتخابه وهو يرحب بحقيقة أن الرئيس أوفى بوعده. سيجتمع نتنياهو مع الرئيس ميلي غدا ويناقش معه استمرار تعزيز العلاقات".

كما قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بـ"تهنئة صديقنا الرئيس الأرجنتيني على إعلانه نقل سفارة بلاده إلى القدس".

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ووصل خافيير ميلي، اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب في زيارة قال إنها " تقديم الدعم لإسرائيل في مواجهة "إرهاب حماس".

وقدّم ميلي نفسه حليفا سياسيا لإسرائيل، حيث شارك في نوفمبر الماضي، في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس، و"أقسم على تقديم الدعم لليهود وإسرائيل".

وتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر الماضي، خلفا للرئيس ألبرتو فرنانديز ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.

وجرت مظاهرات مناهضة للرئيس الجديد بعد 10 أيام من توليه الرئاسة احتجاجا على سياسته، حيث أعلن عزمه إصدار مرسوما بتحرير اقتصاد بلاده المتعثر، يقضي بتعديل أو إلغاء أكثر من 300 من التشريعات والضوابط المالية والاقتصادية المرعية في الأرجنتين.

المصدر: RT