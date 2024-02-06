الولايات المتحدة تزيد طاقة إنتاجها للقذائف لدعم أوكرانيا "بشكل أوسع"

أعلن مساعد وزير الجيش الأمريكي لشؤون المشتريات والإمداد دوغلاس بوش أنه حتى نهاية عام 2024 ستكون الولايات المتحدة قادرة على إنتاج 70-80 ألف قذيفة مدفعية شهريا.

جاء ذلك في حديث بوش في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، حيث تابع: "بفضل الكونغرس، الذي كان داعما للغاية في قضية الذخائر التقليدية، مثل القذائف عيار 155 ملم، نحن نسير بالفعل على الطريق الصحيح لإنتاج حوالي 70-80 ألف قذيفة شهريا بحلول نهاية هذا العام، وهو ما سيسمح لنا بالقيام بعدة أشياء، منها دعم أوكرانيا بشكل كامل، وكذلك تجديد مخزوناتنا ومخزونات حلفائنا الذين اعترفوا بالحاجة إلى مخزونات أكبر حجما، ولرفع كفاءة الطاقة الإنتاجية".

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وأضاف بوش أن الولايات المتحدة ترفع من إنتاج الصواريخ المضادة للدبابات Javelin، والصواريخ الموجهة GMLRS، وقذائف المنظومة الدفاعية الجوية "باتريوت"، وقذائف المنظومات الدفاعية الجوية المحمولة "ستينغر" وغيرها من القذائف الموجهة إلى أوكرانيا.

وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت سابقا أن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف كتب رسالة إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي، يصف فيها النقص الحاد في الذخيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن القوات الروسية تستخدم ذخيرة أكثر بثلاثة أضعاف يوميا. وكما كتبت "نيويورك تايمز"، قالت وحدات المدفعية الأوكرانية إن القوات الروسية قادرة في بعض قطاعات الجبهة على إطلاق قذائف أكثر بخمس أضعاف من القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب الصحيفة، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية سد النقص في قذائف المدفعية بطائرات مسيرة انتحارية، على حد تعبير الرائد الأوكراني سيرغي بيتس، إلا أنها ليست فعالة للغاية.

المصدر: نوفوستي