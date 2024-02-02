بوتين: دول العالم تتهافت على منظومة بانتسير الصاروخية كما لو أنها "فطائر ساخنة"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن منظومات بانتسير الصاروخية للدفاع الجوي تلقى رواجا كبيرا في سوق السلاح العالمي، والعديد من الدول تتهافت على شرائها.

وقال بوتين إن هذه المنظومة مطلوبة بشدة، ويجب أن يقال أنها تحظى بشعبية كبيرة في أسواق الأسلحة الدولية، وهي مرغوبة بشكل كبير مثل "الفطائر الساخنة" أعطونا منها المزيد".

وأشار بوتين خلال منتدى "كل شيء من أجل النصر" إلى أن روسيا تمتلك حاليا 6 آلاف مؤسسة دفاعية يعمل فيها ملايين الأشخاص، كما تعمل نحو عشرة آلاف منشأة إنتاج أخرى في البلاد على تلبية الاحتياجات المتنوعة لوزارة الدفاع.

وتمتلك روسيا اليوم عدة نماذج من منظومات بانتسير للدفاع الجوي، منها منظومات "بانتسير إس-1" التي تعمل على عربات مدولبة، وتضم رادارات وصواريخ ورشاشات قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية بما فيها الطائرات والدرونات والصواريخ المجنحة الحديثة.

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وتوجد أيضا منظومات "بانتسير إس إم" المطوّرة، والتي يمكنها رصد الأهداف الصغيرة على مسافة تصل إلى 75 كلم، وزوّدت بصواريخ جديدة مضادة للأهداف الجوية، تفوق سرعتها سرعة الصوت ويمكنها إصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 40 كلم.

ولدى روسيا أيضا نسخ من منظومات بانتسير مخصصة للعمل مع السفن والقوارب البحرية هي "بانتسير إم إي"، جهّزت بـ 8 منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، ومدفعين رشاشين من عيار 30 ملم .

المصدر: RT+وكالات روسية