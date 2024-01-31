"بلومبيرغ": كييف تبلغ حلفاءها بالنقص الحاد في قذائف المدفعية وتدعوهم للوفاء بالتزامهم

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف أرسل رسالة إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي، أبلغهم فيها عن نقص حاد في الذخيرة لدى القوات الأوكرانية.

وقالت الوكالة: "حذرت أوكرانيا حلفاءها من أنها تواجه نقصا "حرجا" في قذائف المدفعية، حيث تنشر روسيا قوة نيران أكثر بثلاثة أضعاف على الخطوط الأمامية كل يوم".

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وقال عميروف، في رسالة أرسلها هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية قادرة على إطلاق ما لا يزيد عن 2000 قذيفة على طول خط المواجهة بأكمله يوميا.

وأضاف الوزير أن نقص الأسلحة في أوكرانيا يتفاقم يوما بعد يوم.

ودعا الحلفاء من الاتحاد الأوروبي إلى "بذل المزيد من الجهد للوفاء بالتزامهم بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية" لتتناسب على الأقل مع القوة النارية للجيش الروسي.

وكشفت تقارير إعلامية أن قوات كييف تعيش ظروفا صعبة على الجبهة، فبالإضافة إلى سوء الظروف الطبيعية والمناخية، تشتكي قوات كييف من نقص حاد في الذخيرة ما يدفعها إلى "التقنين فيها".

وصرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

المصدر: نوفوستي