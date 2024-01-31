"ألمانيا لا يمكنها بمفردها".. شولتس يحث قادة أوروبا على مواصلة دعم أوكرانيا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس الشركاء الأوروبيين بتعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا، محذرا من أنه "لا يمكن الاعتماد على ألمانيا وحدها" في ذلك.

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أدلى شولتس بهذا التصريح في كلمة أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، قبيل انعقاد قمة طارئة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب شولتس عن ثقته بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن تخصيص مساعدة إضافية لكييف، وأن الاتحاد الأوروبي في قمته غدا سيصدق على برنامج المساعدة الجديد لأوكرانيا لمدة أربع سنوات، والذي ينص على تخصيص 50 مليار يورو.

ونوه شولتس بأن ألمانيا هي أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وأنها تقدم نصف المساعدات الأوروبية لكييف، وأردف: "وإذا كنا نحن الذين يجب أن نقوم بالجزء الأكبر من ذلك، فإنه لن يكون كافيا لأوكرانيا. نريد أن تشارك المزيد من الدول في الدعم بنشاط ".

وحذر المستشار من الوصول إلى وضع تصبح فيه ألمانيا محملة بأكثر مما تطيق، لا سيما إذا تعثر اتفاق بايدن مع الكونغرس، ورأى أنه يجب القيام بكل ما يلزم في كل أنحاء العالم من أجل تجنب حدوث هذا الوضع "لأنه سيكون من الغرور أن نعتقد أننا يمكننا القيام بذلك وحدنا".

المصدر: وكالات