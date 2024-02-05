واشنطن: لا نستطيع التأكد من المعلومات حول استهداف أوكرانيا للمدنيين

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تستطيع التأكد من صحة المعلومات حول استهداف القوات المسلحة الأوكرانية للمدنيين.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، تعليقا على القصف الأوكراني لمدينة ليسيتشانسك: "اطلعت على تلك التقارير. ولا توجد لدينا إمكانية للتأكد من تلك المعلومات بشكل مستقل".

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وأضاف باتيل أن واشنطن لا تصدق المعلومات التي تعلن عنها موسكو، ولا تعتبرها موثوقا بها.

وكانت روسيا قد دعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب القصف الأوكراني لمدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في 6 فبراير الجاري.

وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قصف ليسيتشانسك، مشيرا إلى عدم جواز استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

المصدر: تاس