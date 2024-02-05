روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجوم الأوكراني على ليسيتشانسك

طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 6 فبراير الجاري، لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك وراح ضحيته 28 قتيلا.

وقال دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة: "طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ليسيتشانسك. مع أن يؤخذ في الاعتبار جدول العمل المتفق عليه أصلا في مجلس الأمن، ونتوقع أن يتقرر عقده في الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك يوم 6 فبراير".

هذا وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، الهجوم الأوكراني الإرهابي على مدينة ليسيتشانسك الذي راح ضحيته 28 قتيلا، داعيا إلى وقف جميع الهجمات ضد المدنيين فورا.

وأعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا الاتحادية، قصف نظام كييف يوم السبت 3 فبراير، المناطق المدنية في مدينة ليسيتشانسك، وتعرضت مرافق البنية التحتية المدنية لهجوم وحشي. وبسبب الأعمال الإرهابية للنازيين الجدد الأوكرانيين تم تدمير مخبز المدينة وأسفر ذلك عن مقتل 28 شخصا بينهم طفل واحد، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين.

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الهجوم الإرهابي الأوكراني الجديد هو رسالة "امتنان" من متطرفي كييف للدعم المالي الأوروبي "السخي"، ودعت المنظمات الدولية لإدانته.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم على مخبز مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، بالاعتداء الإرهابي والوحشي، مضيفا أن "العملية العسكرية الروسية مستمرة لمنع حدوث المزيد من الهجمات الإرهابية التي تشنها القوات الأوكرانية".

المصدر: RT