مصدر: بريطانيا اقترحت على حلفائها إرسال قوة تابعة للناتو إلى أوكرانيا

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر مطلع أن بريطانيا اقترحت على حلفائها في حلف شمال الأطلسي النظر في إرسال قوة تابعة للحلف إلى أوكرانيا.

وقال المصدر: "على خلفية التطورات غير المواتية لكييف في مسرح العمليات العسكرية، دعت بريطانيا حلفاءها في الناتو إلى النظر في إرسال قوة استكشافية تابعة للحلف إلى أوكرانيا، فضلا عن إنشاء منطقة حظر طيران فوق المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف، وزيادة إمدادات الأسلحة والمعدات إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح المصدر ذاته أن لندن تدرك في نفس الوقت أن غالبية الدول الأعضاء في الكتلة من غير المرجح الآن أن تدعم مثل هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الجانب البريطاني يتوقع أنه مع الإضعاف الكبير للقوات الأوكرانية والتقدم الناجح للجيش الروسي في عمق أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة، سيوافق الحلفاء على المبادرة.

وأضاف أن بريطانيا تقترح نقل قوات كبيرة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ذات قدرة عالية على المناورة سرا إلى أوكرانيا من المناطق الحدودية في رومانيا وبولندا للسيطرة على الخطوط الدفاعية على طول الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.

وقال المصدر إنه "غير مستبعد أيضا توجيه ضربة وقائية لبريدنيستروفيه من قبل القوات المسلحة لمولدوفا ورومانيا".

وكذلك، وبهدف "تشتيت قوات ووسائل الجيش الروسي، من المخطط نشر فرقة من قوات الناتو وجيوش أعضاء الحلف في أراضي النرويج وفنلندا".

وأضاف أن "منشآت البنية التحتية الاستراتيجية في المناطق الشمالية من روسيا قد تتعرض للهجوم في نفس الوقت".

وقال المصدر: "بعد ذلك، ستنشئ قوات الناتو "منطقة عازلة" داخل المواقع التي تتم السيطرة عليها، بما في ذلك الحدود مع بيلاروس والأراضي المحيطة بكييف".

ووفقا له، "نتيجة لذلك، يعتقد البريطانيون، أنه سيتم تقويض القدرات الهجومية لروسيا، وسوف تضطر موسكو إلى التفاوض".

المصدر: نوفوستي