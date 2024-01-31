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بوريل: دول الاتحاد الأوروبي أرسلت أسلحة بقيمة 28 مليار يورو لكييف خلال عامين

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بوريل: دول الاتحاد الأوروبي أرسلت أسلحة بقيمة 28 مليار يورو لكييف خلال عامين
Globallookpress Zhao Dingzhe
مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي ودوله زودوا أوكرانيا معا بأسلحة قيمتها 28 مليار يورو من 2022 إلى 2023.

وقال بوريل: "زودت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بأسلحة بقيمة 28 مليار يورو في عامي 2022 و2023. وهذا الرقم آخذ في النمو، ونتوقع أن يصل هذا العام إلى 21 مليار يورو في عام واحد فقط".

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وكانت موسكو قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت القيادة الروسية إن الدول الغربية تقترب من الانخراط في النزاع الأوكراني بشكل مباشر.

وأكدت موسكو على أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في إطلاق مفاوضات سلام ويؤدي فقط إلى إطالة مدة الحرب ومزيد من تدمير أوكرانيا.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: نوفوستي

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