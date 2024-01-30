مطالب بإلغاء قرار أوروبي حول أوكرانيا بشكل عاجل

قال جان لوك ديمارتي، الرئيس السابق للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، إن قرار بروكسل السماح بدخول المنتجات الزراعية الأوكرانية كان خطأ فادحا.

وأشار في حديث مع صحيفة Ouest-France، إلى ضرورة التراجع عن ذلك القرار بشكل عاجل.

إقرأ المزيد

وأضاف: "التحرير المطلق للمنتجات المستوردة الأوكرانية الذي تم فرضه بشكل مؤقت - الدجاج والحبوب والسكر - يعد غلطة فادحة. يجب إلغاء هذا الإجراء بشكل عاجل. لا شك في أن مساعدة كييف ضرورية جدا، لكن يجب أن يتم ذلك بوسائل أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، في حالة أوكرانيا، هناك حاجة إلى فترة انتقالية طويلة للغاية - أطول من أي وقت مضى عندما ينضم أعضاء جدد".

تشهد فرنسا احتجاجات من جانب المزارعين، وقد اكتسبت زخما قويا في الأسابيع الأخيرة. ويقوم المحتجون بإغلاق طرق السيارات الرئيسية، ويعرقلون بالجرارات وأكوام القش والروث حركة المرور.

ويحتج المزارعون الفرنسيون في جميع أرجاء البلاد وفي بروكسل، على الأجور المتدنية وزيادة تكاليف الإنتاج ومشاكل أخرى.

المصدر: نوفوستي