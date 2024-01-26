فرنسا: مزارعون محتجون يدمرون ساحة انتظار السيارات التابعة لأحد المتاجر

قام المزارعون المحتجون بسرقة أحد المتاجر في جنوب البلاد وتدمير ساحة انتظار السيارات التابعة له.

Globallookpress Sebastien Courdji/XinHua

Globallookpress Sebastien Courdji/XinHua

جاء ذلك وفق ما أفادت به إذاعة Franceinfo، التي تابعت أن المزارعين المتظاهرين في فرنسا قاموا بسرقة متجر Leclerc في بلدة كليرمون-لوريو الجنوبية، ودمروا منطقة وقوف السيارات المجاورة.

وأظهر مقطع فيديو منشور على أحد المواقع الإعلامية رصيفا من الأسفلت وقد تضرر، ومعدات تشبه الجرار تدمر موقفا للسيارات.

إقرأ المزيد

وكانت نقابات المزارعين في منطقة إيل دو فرانس بالعاصمة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق طرق باريس يوم الجمعة كجزء من حركة احتجاج وطنية ضد سياسات الحكومة. ودعت نقابتا العمال FDSEA و Jeunes agriculteurs، المنظمتان الرائدتان للدفاع عن حقوق المزارعين إلى إغلاق الطرق السريعة الرئيسية عند نقاط الدخول والخروج.

وحتى الآن، اندلعت الاحتجاجات في جميع مناطق البلاد تقريبا، ولكن ليس في العاصمة الفرنسية.

وتعتزم النقابات العمالية زيادة الضغط على السلطات قبل الإعلانات التي وعدت بها الحكومة يوم الجمعة، حيث يخططون لإغلاق جميع شرايين النقل الرئيسية في المدينة من أجل التأثير على رئيس الوزراء غابرييل أتال.

وقد اكتسبت احتجاجات المزارعين زخما في الأسابيع الأخيرة. ومنذ يوم الخميس، قاموا بإغلاق الطرق السريعة الرئيسية، وعرقلوا حركة المرور بالجرارات وأكوام التبن والسماد. وأصبحت الطرق السريعة مغلقة في منطقة المدن الكبرى مثل تولوز وستراسبورغ وليون وبوردو وكذلك كاليه وبوفيه وغيرها. كما يقوم المزارعون أيضا بتغطية المحافظات والمباني الحكومية بالسماد والنفايات.

ويطالب المزارعون بالاعتراف بأهمية مهنتهم، ويدينون السياسات الزراعية الحكومية التي يرون أنها تجعلهم غير قادرين على المنافسة. وعلى وجه الخصوص، فإنهم يعارضون استيراد المنتجات الزراعية، والقيود المفروضة على استخدام المياه لأغراض الري، وزيادة تكلفة وقود الديزل، فضلا عن التدابير التقييدية لحماية البيئة والعبء المالي المتزايد على الإنتاج.

المصدر: نوفوستي