أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن أربعة مصادر أن أوكرانيا قد تتسلم صواريخ GLSDB عالية الدقة من الولايات المتحدة يوم الأربعاء كجزء من عمليات التسليم المعلن عنها العام الماضي.

وقالت الصحيفة: "نجح البنتاغون في اختبار قنبلة دقيقة جديدة بعيدة المدى مخصصة لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تصل إلى ساحة المعركة يوم الأربعاء".

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ويشار إلى أن GLSDB هي تصميم مشترك بين شركتي "بوينغ" الأمريكية و"سآب" السويدية اللتين أضافتا إلى القنبلة الجوية محركا صاروخيا وتم تكييفها بحيث يمكن إطلاقها من راجمات الصواريخ. وأعلنت شركة "سآب" السويدية أن مدى عمل الصاروخ يصل إلى 150 كلم.

وتم الإعلان عن إدراج GLSDB في إحدى حزم المساعدات العسكرية في فبراير من العام الماضي.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: نوفوستي