رئيسة البنك المركزي الروسي: دول "بريكس" تعتزم التركيز هذا العام على ربط أنظمة الدفع فيما بينها

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن دول "بريكس" ستركز هذا العام على ربط وتفاعل أنظمة الدفع فيما بينها والتسويات بالعملات الوطنية.

وقالت ردا على سؤال حول الأولويات والأهداف التي ستعمل عليها البنوك المركزية لمجموعة "بريكس" هذا العام: "سوف نخرج بجدول أعمال مزدحم. وفي الوقت نفسه، سوف نلتزم بمبدأ الاستمرارية وتطوير المبادرات التي اقترحها شركاؤنا في السنوات السابقة. ومن بينها، سأسلط الضوء على أربعة رئيسية منها".

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وأضافت: "الأول هو تطوير قطاع الدفع. لدينا فريق من الخبراء يناقش مختلف القضايا، بما في ذلك العملات الرقمية وربط وتفاعل أنظمة الدفع. نريد هذا العام التركيز بشكل أكبر على التسويات بالعملات الوطنية".

كما أشارت إلى أنه سيتم العمل على حصول الناس على الخدمات المالية بشكل أسرع بين دول "بريكس".

وأكدت أنه سيجري العمل على تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي وتطوير التقنيات المالية.

وتابعت: "والرابع هو أجندة التنمية المستدامة وتكيف الاقتصادات مع تغير المناخ. ودول "بريكس" مهتمة للغاية بهذا، ونريد تعزيز هذا الموضوع. وبشكل خاص نريد أن نناقش مع زملائنا كيفية دمج المخاطر المناخية في التنظيم المالي، وكيفية وضع معايير للسندات الخضراء وسندات التكيف".

مع بداية العام 2024 توسع نطاق مجموعة "بريكس" ليشمل مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس"، مؤكدا أن المجموعة ينتظرها مستقبل واعد.

المصدر: نوفوستي