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لافروف: 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس" وللمجموعة مستقبل واعد

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لافروف: 30 دولة مهتمة بالتقارب مع
Sputnik
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس أن حوالي 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس"، مؤكدا أن المجموعة ينتظرها مستقبل واعد.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي حول نتائج السياسة الخارجية الروسية لعام 2023: "ترأست روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير، وستولي بالطبع اهتماما خاصا لضمان انسجام الأعضاء الجدد مع عمل المجموعة".

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وأضاف: "زهاء 30 دولة مهتمة بالتقارب مع "بريكس"، ونحن نرى مستقبلا واعدا للغاية لهذه المجموعة".      

وحتى نهاية العام الماضي ضمت "بريكس" روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد.

وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.

 

 

المصدر: نوفوستي

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