الكرملين يقيم مسألة اندماج السعودية في "بريكس"

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن العمل على اندماج السعودية في مجموعة "بريكس" مستمر، وقد ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة للرياض.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في منتدى "دافوس"، حيث أفاد بأن المملكة لم تنضم رسميا إلى "بريكس".

وقال بيسكوف للصحفيين: "العمل على تكامل المملكة العربية السعودية مع دول "بريكس" مستمر، ونحن نعتبره مهما للغاية، وقد تمت مناقشة المسألة خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى الرياض".

واستلمت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في هذا العام، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بهذه المناسبة: "لقد انضمت مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى بريكس كأعضاء جدد كاملي العضوية. وهذا يدل بشكل مقنع على تزايد هيبة هذه المجموعة وتعزز دورها في الشؤون العالمية. سنتخذ كل الخطوات الممكنة، لتسهيل الاندماج المتناغم للمشاركين الجدد في جميع أشكال أنشطتها".

إقرأ المزيد

وقبل العام 2024 كانت مجموعة "بريكس" تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، وانطلاقا من العام الجاري انضمت إلى المجموعة دول جديدة وهي: مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

وتعمل المجموعة على تشكيل نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب وكسر هيمنة الغرب، الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية الموحدة، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مجابهة القوة الغربية الحالية.

المصدر: RT + برايم