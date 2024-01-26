سفير إيران لدى موسكو: تطوير التعاون مع بريكس إحدى استراتيجيات سياستنا الخارجية

أكد سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن تطوير التعاون مع مجموعة "بريكس" إحدى استراتيجيات السياسة الخارجية للبلاد.

وناقش سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال لقائهما في موسكو التعاون بين دول مجموعة "بريكس".

وأعلنت السفارة الإيرانية لدى موسكو أن الاجتماع الأول لممثلي الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" سيعقد في موسكو الأسبوع المقبل من أجل مراجعة خطط وأهداف المجموعة لعام 2024.

وتم التأكيد في هذا اللقاء على ضرورة التعاون بين البلدين من أجل تعزيز مجموعة بريكس وتطوير التعددية ومواجهة الإجراءات القسرية الأحادية لبعض الدول التي عرّضت سلم وأمن المجتمع الدولي للخطر.

واعتبر السفير الإيراني تطوير التعاون مع مجموعة بريكس إحدى استراتيجيات السياسة الخارجية للبلاد، وقال إن إيران ستشارك بشكل جدي في برامج بريكس المخطط لها.

كما أعلن عن استعداد إيران للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل خلق عالم عادل ينعم بالسلام والاستقرار.

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من جانبه وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، تعاون البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية بالمثمر، وأشار إلى رئاسة بلاده لمجموعة بريكس، وأكد على دور طهران الفعال في هذه المجموعة.

وسيكون اجتماع الأسبوع المقبل في موسكو هو الاجتماع الأول لممثلي الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بحضور خمسة أعضاء جدد.

وحتى نهاية العام الماضي ضمت "بريكس" روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تلتحق بها مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد.

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وتعمل المجموعة على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الإيرانية