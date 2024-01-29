النرويج تفرض شروطا أكثر صرامة لاستقبال وإقامة اللاجئين الأوكرانيين

أعلنت السلطات النرويجية تشديد شروط استقبال وإقامة اللاجئين من أوكرانيا من أجل ضبط أعدادهم وتمكينهم من العمل بشكل أسرع.

وقالت وزيرة العدل النرويجية إميلي إنجر ميل إن النرويج كان لديها في السابق إجراء يسمح للاجئين بالحصول على مساعدة اقتصادية إذا رفضوا البقاء في مراكز الاستقبال.

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وأضافت "نحن نلغي هذا الإجراء، مما يعني أن الوافدين الجدد من أوكرانيا سيحصلون على مكان في مراكز استقبال اللاجئين حتى يتم إعادة توطينهم، وإذا كانوا يريدون العيش بخصوصية خلال مرحلة الاستقبال، فيجب عليهم دفع تكاليف إقامتهم بأنفسهم".

واقترحت النرويج أيضا خفض المساعدات الاقتصادية للأزواج الذين ليس لديهم أطفال، وإدخال شرط الإقامة في البلاد لمدة عام على الأقل من أجل الحصول على المزايا عند ولادة الطفل.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" سابقا أن كييف تطلب من الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد الهجرة لكي يعود اللاجئون إلى أوكرانيا.

وكشفت تقارير إعلامية غربية أن الأوكرانيين الذين انتقلوا للعيش في ألمانيا لا يريدون العودة إلى بلادهم لأنهم يخشون أن ترسلهم سلطات كييف إلى الموت في الجبهة.

المصدر: نوفوستي