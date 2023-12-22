السلطات الدنماركية تؤكد أنها ستعيد اللاجئين الأوكرانيين إلى بلادهم بمجرد التوصل لاتفاقية سلام

أكد وزير الهجرة الدنماركي كور دوبفاد أن اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الدنمارك سيعودون إلى بلادهم بمجرد التوصل لاتفاقية سلام.

وقال دوبفاد تعليقا على دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن تفيد بأن نصف الأوكرانيين في الدنمارك يرغبون في البقاء بعد نهاية الحرب: "لن نغير نهجنا [حول الإقامة المؤقتة للاجئين]، بغض النظر عن المكان الذي جاء منه الناس".

في الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه على الرغم من أن الأوكرانيين أقرب ثقافيا إلى الدنماركيين من سكان الشرق الأوسط، إلا أنهم ليسوا من مواطني المملكة، مضيفا أن الجانب الأوكراني أظهر اهتماما واضحا بعودة المواطنين الأوكرانيين إلى وطنهم.

وقد استندت الدراسة التي أجرتها جامعة كوبنهاغن بعنوان "الأوكرانيون في الدنمارك"، والتي تم الإبلاغ عن نتائجها في سبتمبر، إلى دراسة استقصائية شملت 6993 مواطنا أوكرانيا بالغا دخلوا الدنمارك من نهاية فبراير 2022 إلى بداية فبراير 2023.

المصدر: تاس