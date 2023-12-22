برلين ترفض تسليم كييف الأوكرانيين المطلوبين للتجنيد

نقلت صحيفة Tagesspiegel عن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن بلاده لن تسلّم كييف اللاجئين الأوكرانيين المطلوبين للتجنيد.

وقال الوزير للصحيفة: "لن يحدث ذلك ولن نجبر الناس على الخضوع للتجنيد الإجباري أو الخدمة العسكرية رغما عنهم".

إقرأ المزيد

وشدد بوشمان على أن برلين تحاول ضمان توظيف أكبر عدد ممكن من اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقد في 19 ديسمبر، تطرق فلاديمير زيلينسكي لأول مرة لموضوع التعبئة التي ستجري على نطاق واسع في أوكرانيا بالأرقام، حيث قال أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية طلبت منه إجراء تعبئة لتجنيد 450-500 ألف جندي إضافي. وبحسب زيلينسكي ستكلف تعبئة هذا العدد أوكرانيا 500 مليار غريفنيا (13.4 مليار دولار).

وكان قد أشار عضو لجنة الأمن القومي الأوكراني سيرغي رحمانين إلى أن التعبئة في أوكرانيا سوف تتسع لتعويض الخسائر على الجبهة.

المصدر: نوفوستي