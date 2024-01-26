موسكو تشيد بموقف الصين المتوازن فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تشيد بموقف بكين المتوازن من الأزمة الأوكرانية واستعدادها للمساهمة في البحث عن طريقة دبلوماسية لحل الأزمة.

وقالت الخارجية في إحدى إجاباتها عن أسئلة وسائل الإعلام التي وردت خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية عام 2023: "إننا نقدر بشدة الموقف المتوازن للجانب الصيني بشأن القضية الأوكرانية واستعدادها للمساهمة في البحث عن طريقة سياسية ودبلوماسية لحل الأزمة".

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وأضافت: "في سياق العملية الخاصة، يحافظ الشركاء الصينيون على نهج موضوعي تجاه الأحداث التي تجري في منطقة العمليات القتالية انطلاقا من تحليل محايد للتاريخ والتقييمات الأساسية للمرحلة الحالية من النزاع، ودور القوى الغربية، وقبل كل شيء، الولايات المتحدة في تفاقم الوضع في المنطقة".

أكد مندوب الصين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، تشانغ جون اليوم الاثنين، ضرورة استئناف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وقال تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "يجب استئناف المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) في أقرب وقت ممكن، لا يوجد منتصرون في صراع أو حرب... ولا يمكن تحقيق السلام بإرسال أسلحة إلى ساحة المعركة، والمزيد من القتال لن يؤدي إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين".

المصدر: نوفوستي