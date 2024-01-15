الخارجية الصينية: نسعى لحل مشكلة أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولي

قالت ماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن بلادها مستعدة للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية من خلال تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي.

ونوهت المتحدثة بأن بكين قد تنشر لاحقا، المعلومات المتعلقة باقتراح كييف حول الانضمام إلى الاجتماع بشأن ما يسمى بصيغة السلام.

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وأضافت في مؤتمر صحفي، ردا على طلب صحفي غربي بالتعليق على بيان كييف الأخير: "سنواصل التفاعل مع المجتمع الدولي، ولعب دور بناء في التسوية السياسية للصراع [الأوكراني]. بخصوص الاجتماع الذي تتحدث عنه، يمكننا نشر بيان حول المعلومات ذات العلاقة".

وأوضحت المتحدثة، أن بكين تحافظ باستمرار على اتصالات بشأن هذه القضية مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مع سلطات كييف. وشددت على أن "الأمر الرئيسي المهم في هذا المجال هو تسهيل بدء مفاوضات السلام".

في وقت سابق، قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، في مؤتمر صحفي في دافوس، إن الجانب الأوكراني سيواصل دعوة الصين لحضور اجتماعات مخصصة لما يسمى بصيغة السلام، لأن مشاركة بكين مهمة بالنسبة لكييف.

وعقدت ثلاثة اجتماعات في عام 2023 مخصصة لهذه المبادرة. وكان آخرها في مالطا يومي 28 و29 أكتوبر من العام الماضي، ولم تشارك فيه الصين.

المصدر: تاس