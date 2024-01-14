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كييف تعرب عن أسفها لعدم مشاركة الصين في المفاوضات حول "صيغة السلام" الأوكرانية

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كييف تعرب عن أسفها لعدم مشاركة الصين في المفاوضات حول
Globallookpress Hannes P Albert
مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك
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أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك أن كييف تأسف لعدم مشاركة الصين في مناقشة ما يسمى "صيغة السلام" التي تروج لها أوكرانيا.

وقال يرماك في مؤتمر صحفي في دافوس إن أوكرانيا تريد أن تتم مناقشة هذه "الصيغة" من قبل أوسع مجموعة ممكنة من البلدان، ودعت كييف بكين للانضمام إلى المناقشات.

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وأضاف: "للأسف، في مالطا وهنا (في دافوس أثناء مناقشة "صيغة السلام") لا يوجد ممثل للصين. لقد وجهنا الدعوة وسنواصل الدعوة. بالنسبة لنا، فإن وجود الصين وراء طاولة المفاوضات أمر مهم. ونأمل أن تشارك الصين في المستقبل، لأنها دولة مؤثرة وهامة".

وجرى أمس الأحد نقاش حول "صيغة السلام" الأوكرانية في دافوس. وفي وقت سابق، اشتكى يرماك من وجود دعوات في المنتدى لإجراء مفاوضات فورية بين روسيا وأوكرانيا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لكييف.

المصدر: نوفوستي

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