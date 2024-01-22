الصين تدعو لاستئناف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن

أكد مندوب الصين الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، تشانغ جون اليوم الاثنين، ضرورة استئناف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وقال تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "يجب استئناف المفاوضات (بين روسيا وأوكرانيا) في أقرب وقت ممكن، لا يوجد منتصرون في صراع أو حرب... ولا يمكن تحقيق السلام بإرسال أسلحة إلى ساحة المعركة، والمزيد من القتال لن يؤدي إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين".

وأضاف تشانغ جون داعيا الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي: "لا يمكن التخلي عن الجهود الدبلوماسية تحت أي ظرف من الظروف، وندعو إلى البدء الفوري بالاتصالات، واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى توافق في الآراء لإنهاء الأعمال القتالية".

وشدد تشانغ جون على أنه "يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تهيئة البيئة المواتية لتحقيق ذلك، في حين يجب على الأطراف الأخرى الامتناع عن أية أعمال غير بناءة أو خطاب غير مسؤول".

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وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين خلال اجتماع مجلس الأمن، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن ليس حول كيفية إبقاء زعماء كييف الحاليين في السلطة.

كما أشار لافروف إلى أن ما يسمى بـ "صيغة زيلينسكي للسلام" وغيرها من الصيغ المماثلة لا تؤدي إلى أي حل، وكلما أسرعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إدراك ذلك، كان ذلك أفضل بالنسبة لهما.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن كييف تتعمد مهاجمة أهداف مدنية بحتة، وقال لافروف إن "تجار الموت لا يشعرون بالحرج على الإطلاق من أن أسلحتهم، بما في ذلك الذخائر العنقودية وقذائف اليورانيوم المنضب، التي تضرب بشكل منهجي وبلا رحمة ومتعمد أهدافا مدنية خالصة، كما كان الحال خلال الهجوم على المناطق السكنية في بيلغورود في 30 ديسمبر الماضي، ويوم أمس في السوق والمحلات التجارية بدونيتسك".

وشدد الوزير على أن "دماء العشرات من المدنيين القتلى تقع على ضمير أولئك، الذين يسلحون نظام زيلينسكي ويعلنون في الوقت نفسه رسميا أن سلطات كييف نفسها لها الحق في اختيار أهداف للضربات".

المصدر: نوفوستي+RT