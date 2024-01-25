صحيفة: ساليفان سيعقد اجتماعا سريا مع وانغ يي قريبا

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي سيعقدان لقاء سريا في الأيام القريبة.

وحسب مصادر الصحيفة المطلعة على التحضيرات للقاء، فإنه سيعقد في إحدى دول جنوب شرق آسيا.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ساليفان ووانغ يي قد التقيا سرا مرتين في عام 2023، مرة في فيينا والثانية في مالطا، وأن ذلك أصبح أحد الأمور الرئيسية التي ساعدت في تنظيم لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي.

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وقال مسؤولون أمريكيون، لم تذكر أسماؤهم، لـ "فاينانشال تايمز" إن هذه الصيغة غير العلنية للتواصل بين الولايات المتحدة والصين بعيدا عن وسائل الإعلام، أكثر فاعلية لمناقشة القضايا الماثلة أمام واشنطن وبكين.

ومن بين المواضيع التي من المتوقع أن يناقشها ممثلو البلدين، الوضع في البحر الأحمر، حيث طلبت واشنطن من بكين ممارسة الضغط على إيران بحيث تؤثر على الحوثيين في اليمن.

وذكرت الصحيفة الانتخابات الأخيرة في تايوان وتصريحات البنتاغون حول قيام الطيران الصيني بنحو 200 "مناورة غير آمنة" بالقرب من الطائرات الأمريكية منذ 2021.

ولم يعلق البيت الأبيض على المعلومات حول اللقاء المحتمل بين ساليفان ووانغ يي. كما لم ترد السفارة الصينية بواشنطن على طلب التعليق للصحيفة.

المصدر: "فاينانشال تايمز"