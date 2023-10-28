ساليفان ووانغ يي يبحثان العلاقات الأميركية الصينية ومواضيع أخرى

بحث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، العلاقات بين البلدين والحرب على غزة والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والوضع في تايوان.

وقال البيت الأبيض في بيان: "أجرى مستشار الأمن القومي جيك ساليفان والوزير وانغ يي محادثات صريحة وبناءة وموضوعية حول القضايا الرئيسية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، والصراع بين إسرائيل وحماس والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وبالإضافة إلى ذلك، تطرق الطرفان خلال الاجتماع أيضا إلى الوضع في مضيق تايوان ومواضيع أخرى.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن وزير الخارجية وانغ يي قوله إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة العمل على إعادة علاقاتهما إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة والمستدامة لهذه العلاقات في أقرب وقت ممكن.

وجاء تصريح وانغ، خلال لقاء لفترة وجيزة أمام الصحافيين برفقة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أن يعقدا اجتماعا.

وأشار وانغ يي إلى أنه يجري زيارة للولايات المتحدة ردا على زيارة بلينكن للصين في يونيو، وذكر الوزير الصيني أن بكين وواشنطن بينهما خلافات واختلافات، ولكن في الوقت نفسه، تجمعهما أيضا مصالح مشتركة مهمة وتواجهان تحديات مشتركة، ولذا فإنهما بحاجة إلى إجراء حوار.

وأوضح أنه لا ينبغي على الصين والولايات المتحدة استئناف الحوار فحسب، بل ينبغي أيضا أن يكون هذا الحوار معمقا وشاملا حتى يتمكن الجانبان من تعزيز تفاهمهما، والحد من سوء الفهم وسوء التقدير بينهما، والسعي باستمرار إلى توسيع الأرضية المشتركة، ومواصلة التعاون الذي سيعود بالفائدة على الجانبين.

المصدر: RT