الولايات المتحدة والصين تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء بايدن وشي جين بينغ

كشفت مسؤول أمريكي مطلع، أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن لسان مسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته فقال: "توصل الجانبان إلى اتفاق من حيث المبدأ على عقد اجتماع خلال القمة، حيث التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الجمعة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى تفاصيل بشأن اليوم المحدد للاجتماع ومكانه والأمور اللوجستية الأخرى.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب اجتماعات يوم الجمعة، إن الجانبين "يعملان من أجل "لقاء بايدن وشي وجها لوجه على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ"، وهو منتدى يضم 21 دولة في منطقة المحيط الهادئ.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، التقى بايدن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث أجرى محادثة لمدة ساعة مع المسؤول الصيني في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض.

وكان الاجتماع، بحضور بلينكن وساليفان، هو الأحدث في سلسلة الاتصالات الرفيعة المستوى التي تمت بين البلدين حيث يستكشفان إمكانية تحقيق الاستقرار في العلاقة المتوترة بشكل متزايد في خضم تصاعد التوترات والنزاعات في أوكرانيا وإسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن بايدن "أكد أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى إدارة للمنافسة في العلاقة بينهما بروح المسؤولية والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة"، و"أكد أن الولايات المتحدة والصين يجب أن تعملا معا لمواجهة التحديات العالمية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن بايدن يعتبر اجتماعه بوزير الخارجية الصيني بمثابة “تطور إيجابي وفرصة جيدة لمواصلة التحادث”.

المصدر: أسوشيتد برس