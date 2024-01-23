أمين عام الناتو يرحب بمصادقة تركيا على انضمام السويد للحلف ويحض المجر على الاقتداء بها

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بالخطوة التي اتخذتها تركيا الثلاثاء بالمصادقة على عضوية السويد في الحلف، داعيا المجر أن تحذو حذوها.

وقال ستولتنبرغ في بيان: "أرحب بتصويت الجمعية الوطنية في تركيا لصالح المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي" مضيفا أنه "يعول على المجر لإنجاز مصادقتها الوطنية في أقرب وقت ممكن".

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وصادق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على مشروع القانون حول إبرام بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وصوت إلى جانب مشروع القانون 287 نائبا في البرلمان مقابل 55 صوتا ضده، في ختام جلسة استمرت عدة ساعات.

وطال انتظار موافقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو على خلفية الخلافات بين أنقرة وستوكهولم، حيث طرحت تركيا عددا من الشروط لقبول السويد في الحلف، بما في ذلك تسليمها نشطاء أكراد تعتبرهم تركيا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة الإرهاب التركية.

ووافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انضمام السويد للناتو في أكتوبر الماضي. وفي ديسمبر صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبالتالي مر 20 شهرا منذ تقديم السويد طلبا للانضمام إلى الناتو. إذ قامت ستوكهولم بذلك في مايو 2022 في آن واحد مع فنلندا، على خلفية انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأصبحت فنلندا العضو الـ 31 في حلف الناتو في أبريل 2023، فيما لا تزال السويد بانتظار مصادقة هنغاريا على بروتوكول انضمامها إلى الحلف

المصدر: أ ف ب+RT