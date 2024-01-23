وزير خارجية السويد: "ما من سبب للتفاوض" مع هنغاريا بشأن العضوية في الناتو

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الثلاثاء إن "ما من سبب للتفاوض" مع هنغاريا بشأن العضوية في حلف "الناتو".

إقرأ المزيد

وجاء تعليق بيلستروم بعدما دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان نظيره السويدي أولف كريسترسون لزيارة بودابست بهدف إجراء محادثات.

وقال بيلستروم لصحافيين إن هنغاريا "دعت السويد في قمة مدريد في العام 2022" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون أي تحفظات، لذلك "لا أرى سببًا للتفاوض في هذه المرحلة".

يذكر أن أوربان كان حث في وقت سابق مشرعي بلده على "أخذ الوقت الكافي" قبل اتخاذ قرار التصديق على البروتوكول الخاص بانضمام السويد نهائيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وكانت قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا في مايو 2022، طلبات انضمام إلى "الناتو".

المصدر: "أ ف ب" + RT