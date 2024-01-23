ستولتنبرغ يعلن توقيع عقد بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء مئات الآلاف من قذائف المدفعية

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف وقع اليوم الثلاثاء عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مم لتعزيز مخزوناته ودعم أوكرانيا.

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وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "أبرمنا الآن عقدا لشراء قذائف مدفعية عيار 155 مم بقيمة 1.2 مليار دولار ما سيسمح للناتو بحماية أعضائه ومواصلة دعم أوكرانيا".

من جانبها أوضحت المديرة العامة لوكالة الناتو للدعم والشراء ستيسي كامينغس أن الدول الأعضاء في الحلف ستحصل على القذائف في غضون 24-36 شهرا.

روسيا لا تشكل تهديدا لأعضاء الحلف

بالمقابل أكد أمين عام "الناتو" أن الحلف لا يرى في الوقت الراهن تهديدا مباشرا من روسيا ضد أي من حلفائه وقال : "لا نرى أي تهديد مباشر وغير مباشر ضد أي من حلفائنا. نتابع عن كثب تصرفات روسيا ونعزز يقظتنا وتواجدنا على الجانب الشرقي للحلف، لكن الهدف ينحصر على وجه التحديد في منع شن أي هجوم على أي من حلفائنا".

وأعلن ستولتنبرغ في نوفمبر الماضي أن الانتصار الروسي على أوكرانيا يشكل خطرا على الحلف، وسوف يجعله أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر، وأن ذلك لن يكون مأساة لكييف وحدها.

المصدر: نوفوستي