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أمين عام حلف الناتو: انتصار روسيا على أوكرانيا يشكل خطرا على الحلف

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أمين عام حلف الناتو: انتصار روسيا على أوكرانيا يشكل خطرا على الحلف
Globallookpress
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أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الانتصار الروسي على أوكرانيا يشكل خطرا على الحلف، وسوف يجعله أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر. وأنه لن يكون مأساة لكييف وحدها.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين: "إن النصر الروسي في النزاع الأوكراني يشكل خطراً على حلف شمال الأطلسي، وسوف يجعل هذا الحلف أكثر هشاشة".

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وأضاف: "انتصار روسيا الاتحادية في أوكرانيا لن يصبح مأساة لكييف فحسب، بل سيشكل أيضا خطرا على حلف شمال الأطلسي". معبرا عن قناعته بأن هذا "سيجعل الناتو عرضة للخطر".

وأردف أمين عام حلف الناتو ردا على سؤال حول مخاطر خفض مستوى المساعدات المقدمة لأوكرانيا مع استمرار النزاع: "أعتقد أننا يجب أن نواصل دعم أوكرانيا كي نجعل منها أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات. أعتقد أن الدعم يجب أن يستمر لأنه يصب في مصلحتنا".

وقال:  "إن دعمنا العسكري لأوكرانيا يجب أن يجعلنا أقرب إلى التوصل إلى حل طويل الأمد وعادل للأزمة (في أوكرانيا)".

تجدر الإشارة إلى أنه تبين أن المؤتمر الصحفي الذي عقده ستولتنبرغ في برلين كان قصيرا على نحو غير عادي، حيث طرح الصحفيون على الأمين العام للناتو سؤالا واحدا فقط حول "خفض المساعدة العسكرية الغربية لكييف"، وعلى الرغم من الدعوات التي قدّمها مدير الحوار، إلّا أنه لم يكن لدى الصحفيين الألمان أي مزيد من الأسئلة يوجهونها إلى ستولتنبرغ.

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وفي سياق الإمدادات العسكرية المستمرة لصالح قوات كييف، سلمت شركة Excalibur Army التشيكية أوكرانيا منظومة "بي إم-21" الخفيفة القصيرة المواسير.

وتم وضع راجمة الصواريخ هذه على منصة مركبة Tatra Force التشيكية الرباعية العجلات.

كما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: تاس

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