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من جديد.. ظهور ناقلة مدرعة قديمة بيد الجيش الأوكراني

العلوم والتكنولوجيا

من جديد.. ظهور ناقلة مدرعة قديمة بيد الجيش الأوكراني
vitalykuzmin.net
مدرعة Ferret
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ظهرت ناقلة Ferret Mk.1 المدرعة البريطانية الخفيفة من تصنيع عام 1954، في الخط الأمامي للمعارك على الجبهة في أوكرانيا.

وتم الكشف عنها لأول مرة منذ عام واحد، ويبدو أنها وصلت أخيرا إلى الخط الأمامي.

ويمكن مقارنة حجم تلك المدرعة بحجم سيارة عادية حيث بلغ طولها 3840 ملم، عرضها 1910 ملم، ارتفاعها 1450 ملم. ولديها 4 عجلات والدروع بسمك 10 ملم، وتزن المدرعة 4402 كلغ، ويضم طاقمها فردين.

من جديد.. ظهور ناقلة مدرعة قديمة بيد الجيش الأوكراني
armyrf.ru
ناقلة Ferret

وتم تزويد المدرعة بمحرك Rolls-Royce B.60 ينتج قوة 116 حصانا. وتسير على الطريق المعبدة بسرعة 93 كلم/ساعة إلى مسافة 300 كلم دون أن تزود بالوقود. وكانت مدرعة Ferret مزودة منذ عام واحد برشاش Beretta MG 42/59 الإيطالي الصنع. أما الآن فإنها تخلو من أي سلاح لأسباب مجهولة.

من جديد.. ظهور ناقلة مدرعة قديمة بيد الجيش الأوكراني
armyrf.ru
ناقلة Ferret

يذكر أن الخسائر الفادحة في المعدات الحربية أجبرت القوات المسلحة الأوكرانية على شراء ناقلات الأفراد المدرعة المجنزرة والمدولبة القديمة من تصنيع الخمسينيات والستينيات، وغالبا ما تسحب تلك المدرعات من مجموعات العتاد الحربي التابعة لعشاق المركبات العسكرية في أوروبا.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بمحاولات اقتناء دبابة Chieftain الأساسيىة للجيش البريطاني بوزن 55 طنا من تصنيع ستينيات القرن الماضي، لكن أصحابها وجدوا أنفسهم عاجزين عن جعلها قابلة للقتال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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