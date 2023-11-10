التشيك تسلم أوكرانيا راجمات الصواريخ القصيرة

سلمت شركة Excalibur Army التشيكية أوكرانيا منظومة "بي إم-21" الخفيفة القصيرة المواسير.

وتم وضع راجمة الصواريخ هذه على منصة مركبة Tatra Force التشيكية الرباعية العجلات.

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ويشار إلى أن راجمة الصواريخ التشيكية لوحظت لأول مرة بالقرب من الخط الأمامي حيث يستخدمها اللواء الميكانيكي الـ61 المستقل. لكن الآن يدور الحديث عن منصة واحدة. ويبدو أن الأوكرانيين تسلموا نسخة واحدة فقط من منظومة "بي إم-21" القصيرة المواسير، تم الكشف عنها في معرض الأسلحة بكييف.

يذكر أن التشيك كانت قد أرسلت إلى أوكرانيا راجمات الصواريخ الأثقل من "بي إم-21"، وهي RM-70 Vampire، التي تم تدمير جزء منها نتيجة ضربات درونات "لانتسيت" الانتحارية.

يذكر أن مركبات "تاترا" التشيكية تستخدم كمنصة في راجمات الصواريخ الأوكرانية "بوغدانا" عيار 220 ملم، بصفتها نسخة من منظومة "أوراغان" السوفيتية الصنع وتوضع عليها كذلك مدافع " كا إس – 19".

جدير بالذكر أن أوكرانيا كانت قد كشفت عام 2019 عن راجمة الصواريخ "بيريست، بي إم – 21 أوم" القصيرة المواسير. لكن المشروع لم يتم تطويره لاحقا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا