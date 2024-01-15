جدول أعمال الحكومة الهنغارية يخلو من المصادقة على انضمام السويد للناتو

أحال نائب رئيس الوزراء الهنغاري جولت شيميين إلى البرلمان جدول أعمال الحكومة للدورة الربيعية لعام 2024، وهو يخلو من المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو.

ويتضمن جدول الأعمال 18 بندا، وأشار شيميين إلى أنه لا يضم الشؤون المتعلقة باتفاقيات دولية.

وفي الوقت ذاته تضمن جدول الأعمال مشاريع القوانين المتعلقة بتكييف أدنى مستوى للرواتب مع معايير الاتحاد الأوروبي، واعتراف هنغاريا بالشهادات الدراسية الأجنبية والميزانية لعام 2025 وغيرها.

ومن المتوقع أن يعود البرلمان الهنغاري للعمل في فبراير المقبل بعد فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

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وكانت الحكومة الهنغارية قد أحالت إلى البرلمان مشروع القانون حول المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو في صيف 2022، لكن البرلمان أجل النظر في المشروع.

وجرت مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجان المختصة، لكن موعد التصويت عليه بكامل النصاب لم يحدد حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد صرح في ديسمبر الماضي بأنه لم يلاحظ لدى النواب رغبة كبيرة لمناقشة هذه المسألة.

يذكر أن طلب السويد للانضمام إلى الناتو، الذي قدمته المملكة في مايو 2022، لم يحظ بمصادقة البرلمانيين في اثنين من بلدان الناتو، هما هنغاريا وتركيا.

المصدر: تاس