مسؤول بريطاني: عاما قتال في أوكرانيا حولا الجيش الروسي إلى قوة أكثر خبرة بكثير

أفاد موقع Breaking Defense نقلا عن مسؤول بريطاني لم يكشف عن اسمه بأن الجيش الروسي أصبح أكثر خبرة خلال حوالي العامين من العملية العسكرية في أوكرانيا، ومهاراته مستمرة في التحسن.

وقال المسؤول: "عامان من الدروس في الحرب حولا الجيش الروسي إلى قوة أكثر "خبرة" بكثير".

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وأشار إلى أن الخطوط الدفاعية الروسية "مبنية بشكل جيد ومحمية بشكل جيد ومخفية بشكل جيد".

وأضاف أن القوات الروسية تعمل أيضا على تحسين الضربات مستندة إلى المعلومات الاستخبارية.

وأكد أن التقدم الروسي جعل من الصعب على أوكرانيا شن الهجوم المضاد، وأجبرها أيضا على اللجوء إلى تكتيكات تشبه تكتيكات الحرب العالمية الثانية، مثل الاعتماد بشكل أكبر على استخدام الدبابات.

وكانت أوكرانيا قد بدأت "هجومها المضاد" في الرابع من يونيو الماضي، وبعد ثلاثة أشهر صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "فشل". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف خلال هذا الهجوم بلغت أكثر من 125 ألف عسكري.

المصدر: نوفوستي