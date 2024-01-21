شويغو يشيد بالتحصينات الهندسية الروسية التي أحبطت هجوم كييف المضاد

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأداء القوات الهندسية الروسية، والتحصينات التي شيدتها وأسهمت بشكل رئيس في إحباط هجوم قوات كييف المضاد.

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وأضاف شويغو في تهنئته لأفراد القوات الهندسة الروسية بمناسبة عيد تأسيسها: "أفراد القوات الهندسية الروسية يؤدون واجبهم بشرف، وقدموا مساهمة كبيرة في تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا، وساهموا في تحقيق الانتصارات في ساحات القتال.. نظام الحواجز الهندسية لعب دورا رئيسيا في إحباط خطط العدو الهجومية".

وأشار شويغو إلى تفاني وشجاعة المهندسين العسكريين في المنطقة العسكرية الشمالية، الذين نجحوا في تنظيم المعابر عبر الحواجز المائية وإزالة الألغام وترميم المرافق المختلفة.

وتابع: "أهنئ الجميع بالعيد، وأشكركم على تفانيكم في عملكم العسكري. وأنا متأكد من أنكم ستواصلون أداء مهامكم على أكمل وجه حماية لمصالح روسيا. أتمنى لكم الصحة الجيدة والازدهار والإنجازات الجديدة للوطن!".

المصدر: نوفوستي