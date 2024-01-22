وسائل إعلام تركية: ارتفاع عدد الجثث التي تم العثور عليها في شواطئ تركية إلى 9

أفادت صحيفة "حرييت" التركية بأن الأمواج جرفت اليوم الاثنين جثتين أخريين إلى شواطئ ولاية أنطاليا ليصل العدد الإجمالي للجثث التي تم العثور عليها إلى 9.

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وكتبت الصحيفة: "تم العثور على جثتين على شاطي أحد الفنادق في منطقة قادرية بولاية أنطاليا، على بعد 500 متر من بعضهما البعض".

وأكدت أن تحديد جنس الضحيتين لم ينجح وتم إرسال الجثتين لفحص الطب الشرعي.

أما جثة امرأة تم العثور عليها في وقت سابق من اليوم الاثنين على شاطئ في م مقاطعة موغلا التركية، فمن المفترض أنها على الأرجح لمهاجرة غير شرعية.

وتم في شواطئ أنطاليا في الأسبوع الماضي العثور على 6 جثث تم إرسالها لفحص الطب الشرعي لتحديد هويتها وملابسات وفاتها.

من جهتها قالت وسائل إعلام تركية إن إحدى هذه الجثث قد تكون للطالبة مروي الماس التي فقدت منذ أسبوعين تقريبا. من جهتها صرحت السلطات المحلية أن 5 من أصل 6 جثث تم العثور عليها في أنطاليا في الأسبوع الماضي، قد تكون لضحايا غرق قارب يقل مهاجرين في ديسمبر الماضي.

وأفادت السفارة اللبنانية في أنقرة في 11 ديسمبر الماضي بغرق قارب كان يقل 90 مهاجرا وهم في طريقهم إلى قبرص.

المصدر: نوفوستي