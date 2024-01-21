العثور على سادس جثة خلال أسبوع على شاطئ أنطاليا التركية
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ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية أنه تم العثورعلى سادس جثة خلال أسبوع على أحد شواطئ ولاية أنطاليا التركية، بعد توقعات بغرق قارب للمهاجرين في مياه المنطقة.
وأضافت القناة: "حوالي الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي شاهد موظفو فندق في منطقة كيميراغزي جثة على الشاطئ، وأكدت الشرطة أنها جثة رجل وتم نقلها لفحصها".
وكتبت القناة: "نظرا لظهور عدد من الجثث على شواطئ أنطاليا مؤخرا، تشير التوقعات إلى أنها تعود لركاب قارب مهاجرين غرق".
ولم تصدر شرطة أنطاليا بعد أي بيانات حول هذه الحوادث.
المصدر: نوفوستي