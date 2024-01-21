 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين والسيسي يشاركان في فعالية صب خرسانة المفاعل الـ4 بمحطة الضبعة النووية في 23 يناير

العثور على سادس جثة خلال أسبوع على شاطئ أنطاليا التركية

أخبار العالم

العثور على سادس جثة خلال أسبوع على شاطئ أنطاليا التركية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wto6

ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية أنه تم العثورعلى سادس جثة خلال أسبوع على أحد شواطئ ولاية أنطاليا التركية، بعد توقعات بغرق قارب للمهاجرين في مياه المنطقة.

وأضافت القناة: "حوالي الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي شاهد موظفو فندق في منطقة كيميراغزي جثة على الشاطئ، وأكدت الشرطة أنها جثة رجل وتم نقلها لفحصها".

إقرأ المزيد
صحيفة
صحيفة "جمهورييت" التركية: العثور على جثتين جديدتين على شواطئ أنطاليا

وكتبت القناة: "نظرا لظهور عدد من الجثث على شواطئ أنطاليا مؤخرا، تشير التوقعات إلى أنها تعود لركاب قارب مهاجرين غرق".

ولم تصدر شرطة أنطاليا بعد أي بيانات حول هذه الحوادث.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا