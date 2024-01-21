العثور على سادس جثة خلال أسبوع على شاطئ أنطاليا التركية

ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية أنه تم العثورعلى سادس جثة خلال أسبوع على أحد شواطئ ولاية أنطاليا التركية، بعد توقعات بغرق قارب للمهاجرين في مياه المنطقة.

وأضافت القناة: "حوالي الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي شاهد موظفو فندق في منطقة كيميراغزي جثة على الشاطئ، وأكدت الشرطة أنها جثة رجل وتم نقلها لفحصها".

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وكتبت القناة: "نظرا لظهور عدد من الجثث على شواطئ أنطاليا مؤخرا، تشير التوقعات إلى أنها تعود لركاب قارب مهاجرين غرق".

ولم تصدر شرطة أنطاليا بعد أي بيانات حول هذه الحوادث.

المصدر: نوفوستي