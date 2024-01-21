جندي إيراني يقتل 5 من رفاقه في مدينة كرمان جنوب شرق إيران

أفاد الإعلام الإيراني بفتح جندي إيراني النار على عدد من زملائه اليوم الأحد في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 5 منهم.

ووفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي فقد وقع إطلاق النار عندما وصل الجندي إلى مسكن الجنود وفتح النار عليهم، فيما لم يتضح دافع المشتبه به الذي لم يتم تحديد هويته لتنفيذ فعلته، كما لا يزال حرا طليقا.

وأوضح التلفزيون أن الهجوم وقع في كرمان على بعد نحو 830 كلم جنوب شرق العاصمة طهران.

وكانت كرمان مسرحا لانفجارين قاتلين في وقت سابق من هذا الشهر أسفرا عن مقتل 94 شخصا وإصابة مئات آخرين خلال احتفال بالذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أميركية بطائرة بدون طيار عام 2020 في العراق.

ويتم الإبلاغ من حين لآخر عن حوادث إطلاق نار مماثلة على قواعد عسكرية في إيران.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وفقا لوكالة "إرنا".

المصدر: أ ب