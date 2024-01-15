 
مباشر

إيران تعلن استهداف مواقع لقيادات "داعش" في سوريا بصواريخ باليستية

أخبار العالم

إيران تعلن استهداف مواقع لقيادات
Globallookpress Sepahnews
صواريخ إيرانية-أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wsfg

قصف الحرس الثوري الإسلامي مواقع لقيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بصواريخ باليستية ردا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة مئات المدنيين.

وقال الحرس في بيان إنه ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، وأدت إلى مقتل عدد من المدنيين الإيرانيين تم استهداف أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة، حيث تم استهداف مواقع تنظيم "داعش" في الأراضي المحتلة في سوريا وتدميرها بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية.

إقرأ المزيد
خامنئي يتوعد المسؤولين عن انفجاري كرمان برد حاسم
خامنئي يتوعد المسؤولين عن انفجاري كرمان برد حاسم

وأكد أنه سيجد المجموعات الإرهابية الخبيثة أينما كانت وسيعاقبهم على أفعالهم المشينة.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الخميس الماضي الهجوم الذي وقع في محافظة كرمان. وأشار إلى أن عنصرين منه يدعيان "عمر الموحد" و"سيف الله المجاهد" هما من نفذ عمليتين انتحاريتين في حشود كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ويذكر أن التفجيرين استهدفا المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني في الطريق إلى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان خارج نقاط التفتيش، أحدهما على بعد 700 متر والثاني على بعد ألف متر من مكان ضريح سليماني. وأدى التفجيران إلى مقتل أكثر من 93 شخصا وإصابة 284 آخرين.

المصدر: وكالة إرنا + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا