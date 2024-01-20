برلمانية أمريكية: زيلينسكي يطلب السلام لكن الولايات المتحدة تفضل استمرار الحرب

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن الإدارة الأمريكية تعول على استمرار الأزمة الأوكرانية، بينما تطالب القيادة في كييف بالسلام، داعية واشنطن لوقف تسليح أوكرانيا.

وعلقت تايلور غرين على مقال لصحيفة "نيويورك تايمز"، جاء فيه أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أصر على زيادة ضغط العقوبات على روسيا، "لكنه لم يطلب أسلحة لشن هجمات جديدة".

وكتبت النائبة الجمهورية على حسابها في منصة "إكس": "زيلينسكي في سويسرا يطلب إجراء محادثات سلام، ودعاة الحرب في واشنطن يحاولون يائسين تخصيص 60 مليار دولار لمواصلة الحرب في أوكرانيا. هذا جنون"، مضيفة أن "أمريكا تؤكد أن هذه هي حربها".

ودعت تايلور غرين المشرعين الأمريكيين إلى وقف الدعم لكييف وقالت: "لا مزيد من الأموال لأوكرانيا! دعوهم يصنعون السلام".

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

ويدعو الغرب باستمرار روسيا الاتحادية إلى بدء المفاوضات التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

من جهته، ذكر الكرملين أنه لا توجد حاليا أي معطيات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وأكد الكرملين، أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الراهن والحقائق الجديدة على الأرض في الاعتبار؛ مشيرا إلى أن جميع مطالب موسكو معروفة جيداً.

وقال الرئيس الروسي في وقت لاحق، إنه إذا كانت أوكرانيا تريد عملية تفاوض، فلن تكون هناك حاجة إلى لعب أدوار مسرحية، ويجب إلغاء المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.

المصدر: RT + وكالات