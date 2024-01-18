الجيش الباكستاني: ضرباتنا للأراضي الإيرانية نفذت بعناية فائقة "تفاديا للأضرار الجانبية"

أكد الجيش الباكستاني في بيانه اليوم الخميس أن الضربات التي وجهها للأراضي الإيرانية نفذت بعناية فائقة "لتفادي الأضرار الجانبية".

وأضاف البيان: "قواتنا ستبقى في حالة تأهب لضمان سلامة المواطنين الباكستانيين ضد الأعمال الإرهابية".

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وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الباكستاني للأراضي الإيرانية صباح اليوم.

وطالبت طهران إسلام آباد بتفسير ضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بأنه "في أعقاب الهجوم الذي شنته باكستان هذا الصباح على قرية حدودية بالقرب من مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان، طلبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفسيرا فوريا من السلطات الباكستانية لهذا الحادث".

كما أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي ارتفاع عدد قتلى الضربات الباكستانية إلى 9 أشخاص.

المصدر: RT