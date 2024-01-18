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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران

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الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران
Sputnik
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الباكستاني للأراضي الإيرانية صباح اليوم.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الباكستانية في طهران احتجاجا على القصف الذي طال الأراضي الإيرانية صباح اليوم في محافظة سيستان وبلوشستان وأودى بحياة 8 مدنيين من النساء والأطفال".

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وطالبت طهران إسلام آباد بتفسير ضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بأنه "في أعقاب الهجوم الذي شنته باكستان هذا الصباح على قرية حدودية بالقرب من مدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان، طلبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفسيرا فوريا من السلطات الباكستانية لهذا الحادث".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الباكستانية توجيه الجيش الباكستاني سلسلة ضربات عسكرية استهدفت "أوكار الإرهابيين" في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: "باكستان نفذت سلسلة ضربات عسكرية على أوكار الإرهابيين في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني".

وأضاف البيان: "قتل عدد من الإرهابيين خلال العملية التي اعتمدت على معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق من قبل جماعة "سارماتشار".

 

 

المصدر: RT  

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