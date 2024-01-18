الجيش الباكستاني ينفذ غارات على أراض إيرانية (فيديو)

أعلن نائب حاكم محافظة سراوان‎ الإيرانية على الحدود مع باكستان علي رضا مرحاماتي عن سماع دوي عدة انفجارات على الحدود الباكستانية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأكد مرحماتي مقتل سبعة أشخاص غير إيرانيين (ثلاث نساء وأربعة أطفال) صباح الخميس في المناطق الحدودية في محافظتي سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

كما انتشر مقطع فيديو يوثق أثار القصف الباكستاني على الأراضي الإيرانية.

وأعلن مسؤول استخباراتي باكستاني أن القوات الباكستانية نفذت عدة غارات ضمن الأراضي الإيرانية بعد أن قصفت طهران مواقع داخل باكستان، بحسب ما نقلت وكالة "AFP".

وقال المسؤول: "لا يمكنني إلا أن أؤكد أننا وجهنا عدة ضربات ضد مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان داخل إيران"، مضيفا أن "بيانا حكوميا حول العملية سيصدر في وقت لاحق"، بحسب الوكالة.

وأبلغت مصادر إيرانية محلية عن أضرار جسيمة لحقت بالعديد من المباني السكنية، مشيرة إلى احتمال وقوع إصابات بين المدنيين بالقرب من سراوان.

Local Iranian Sources are reporting Significant Damage to multiple Residential Buildings and possible Civilian Casualties near the City of Saravan, following Cross-Border Missile and Drone Strikes by the Pakistani Armed Forces against what was claimed to be Baloch Militant Camps. pic.twitter.com/Wv93SVtU4r — OSINTdefender (@sentdefender) January 18, 2024

كما نشر الحساب الرسمي للجيش الباكستاني على منصة "إكس" تغريدة تتضمن مواقع الأهداف التي قصفتها داخل إيران، معلقا: "تم توجيه ضربات دقيقة على معسكرات تنظيمات "BLA" و"BLF" الإرهابية، استهدفت 7 مواقع في 3 مناطق مختلفة".

🚨The precision strikes on BLA and BLF terrorist camps were on 7 targets at 3 different locations, Sarawan, Sham-e-Sar and Hanag#Nation_StandsWith_Army#سرمچار_بلوچستان_کے_غدار#Iran#ISPRpic.twitter.com/3jEbKESrLH — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) January 18, 2024

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان.

يأتي ذلك، غداة هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة شنته القوات المسلحة الإيرانية على قواعد تنظيم "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: "القصف الإيراني داخل أراضينا عمل غير قانوني وغير مقبول ولا مبرر له ونحتفظ بحق الرد.. استدعينا سفيرنا لدى إيران ولم يتم السماح بعودة السفير الإيراني الذي يزور بلاده في الوقت الراهن".

كما استدعت الخارجية الباكستانية أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.

المصدر: RT + AFP + ارنا