فرنسا تطلق "تحالف المدفعية" لتسليح أوكرانيا بـ60 مدفعا

أطلقت فرنسا "تحالف المدفعية" لتمويل تصنيع 60 مدفعا فرنسيا من نوع "سيزار" ذاتية الحركة وتزويد أوكرانيا بها، بعد تدمير الجيش الروسي العشرات منها خلال هجوم قوات كييف المضاد.

ويهدف التحالف لتأمين التمويل الجماعي لتصنيع المدافع لأوكرانيا وهذه الفكرة التي أطلقها سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي للمساعدة في تمويل تصنيع 78 مدفعا من هذا النوع للجيش الأوكراني.

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ويضم "التحالف" 23 دولة حليفة لكييف هي الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، اليونان، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد. وتركيا وفرنسا.

وقال ليكورنو بعد إطلاق هذا التحالف في باريس خلال حفل حضره نظيره الأوكراني عبر الفيديو وممثو 23 دولة حليفة لأوكرانيا: "هذه هي الرسالة التي أرسلها إلى جميع حلفائنا".

وأعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي أن كييف اشترت 6 مدافع بأموالها الخاصة وستقوم فرنسا بتمويل تصنيع 12 مدفعا.

ويبقى على الآخرين أن يتقاسموا الفاتورة البالغة حوالي 250 مليون يورو للستين مدفعا الأخرى لتسليمها لكييف هذا العام.

ويعد "التحالف" أحد مكونات مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا المعروفة بمجموعة رامشتاين، التي تضم أكثر من 50 دولة.

المصدر: RT