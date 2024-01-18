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إعلام: وزير الدفاع الأوكراني يلغي زيارته إلى فرنسا "لأسباب أمنية"

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إعلام: وزير الدفاع الأوكراني يلغي زيارته إلى فرنسا
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف ألغى زيارته إلى فرنسا "لأسباب أمنية".

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية، إن عميروف ألغى زيارته إلى فرنسا التي كانت مقررة اليوم الخميس "لأسباب أمنية".

وذكرت الأنباء في وقت سابق أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو سيجتمع في باريس مع عميروف اليوم الخميس خلال مؤتمر "تحالف المدفعية"، أحد مجموعات العمل التابعة لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.

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يشار إلى أن عميروف سيحضر "مؤتمر تحالف المدفعية" عبر الفيديو.

المصدر: نوفوستي

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