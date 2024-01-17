عمدة موسكو يعلن إسقاط مسيّرة أوكرانية في ضواحي العاصمة الروسية

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو، وأسقطتها في مدينة بودولسك في ضواحي العاصمة الروسية.

وكتب سوبيانين على "تلغرام": "تصدت قوات الدفاع الجوي اليوم في مدينة بودولسك لهجوم بطائرة مسيّرة كانت تحلق باتجاه موسكو. وفي موقع سقوط الحطام، وفقا للبيانات الأولية، لا يوجد أي دمار أو إصابات. وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع".

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في حوالي الساعة 01.30 بتوقيت موسكو في 18 يناير، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو واعترضت أخرى فوق أراضي مقاطعة لينينغراد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس عن اعتراض صاروخين أوكرانيين من طراز "توتشكا أو" وثلاث طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل مستمر المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف في وقت سابق من العام الماضي.

المصدر: RT